СМИ: Оккупанты в Крыму получили «рекомендацию» от командиров эвакуировать семьи с полуострова 2 10.06.2024, 16:23

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Часть войск РФ переместят в Белгородскую область.

Российским террористам из противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму приказали вывезти семьи из полуострова. В частности, такой приказ получили захватчики, входящие в расчёт системы ПВО, дислоцированной в населённом пункте Осовины в Крыму.

Примечательно, что такое развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область. Как пишет obozrevatel.com, об этом в Telegram-канале сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».

Информацию об эвакуации семей оккупантов из Крыма получил, в том числе, агент «Атеш», входящий в расчёт системы противовоздушной обороны, дислоцированной в поселке Осовины, расположенном в 10 км от Керчи.

Командиров приказали начать эвакуацию родственников оккупантов в военные городки Южного военного округа. В «Атеш» подчеркнули, что такой приказ совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область. Это в свою очередь создает угрозу безопасности врага в Крыму, оставляя его без должного покрытия.

Также известно, что российская оккупационная армия занимается формированием новых мобильных группы ПВО для борьбы с БПЛА. Для этого путинские террористы намерены использовать советские зенитные установки ЗУ-23-2.

По информации «Атеш», такие действия врага указывают на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне. При этом основное внимание россиян постепенно уходит с Крыма.