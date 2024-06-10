Дрон атаковал администрацию оккупантов в Каховке 1 10.06.2024, 16:32

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Здание получило существенные повреждения.

Во временно оккупированной Каховке на левобережье Херсонщины дрон атаковал здание «администрации» оккупантов.

Здание, которое использовали россияне, получило существенные повреждения. По предварительной информации, потерь среди захватчиков нет.

Об этом 10 июня в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и обнародовал фото и видео последствий прилета.

Судя по обнародованным кадрам, здание получило повреждения окон, покрытия стен, внутренних и наружных конструкций.

«В оккупационную администрацию в Каховке посетил украинский дрон. Спросить, что там с хлебалом, наверное. К сожалению, говорят, бригада Кабзона без пополнения», – написал советник мэра и намекнул на возможные повторные атаки.