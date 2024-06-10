Жителю Орши в глаз прилетел камень из-под мотокосы 2 10.06.2024, 16:44

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Мужчина смог отсудить большую компенсацию.

Житель Орши ехал на велосипеде, как внезапно ему в глаз прилетел камень, который выскочил из-под мотокосы.

История приключилась в 2021 году, но разбирается в этой ситуации оршанец до сих пор, пишет Onliner.

Зрение у мужчины полностью так и не восстановилось. Более того, он должен постоянно проходить обследования, чтобы не допустить отслоения сетчатки и полной потери зрения в правом глазу.

В досудебном порядке мужчина договориться с коммунальщиками о компенсации не смог. В итоге оршанец обратился в суд и потребовал выплатить ему 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ответчик в суде признал вину частично, но сумму посчитал завышенной. Суд частично удовлетворил иск: истцу присудили 7000 рублей компенсации морального вреда, а также компенсировали 1600 рублей судебных расходов.