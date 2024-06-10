В Украине впервые продали санкционный завод 10.06.2024, 17:20

Российско-греческий олигарх лишился выгодного актива.

Фонд госимущества Украины впервые продал санкционный завод, пишет zn.ua. Речь о предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли – «ПентоПак».

«Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть больше 103 млн. гривен (более 2,5 млн. долларов). На оплату стоимости лота у покупателя есть 20 дней. Кроме предложенной стоимости, инвестор уже заплатил гарантийный взнос в размере 20 374 579,00 гривен (500 тысяч долларов)», – сообщает Фонд госимущества. Деньги от реализации имущества будут направлены по специальной процедуре в Фонд ликвидации последствий российской агрессии.

Чей продали завод и почему он особенный для экономики Украины?

Завод «ПентоПак» конфискован у семьи русско-греческого олигарха Ивана Саввиди. Продукция предприятия пользуется спросом среди крупных компаний: «Рудь», «Глобино», «Мясная гильдия» и т.д. Продукция экспортируется более чем в тридцать стран мира”, – отмечает ФГИУ. В пакете реализации комплекса – 20 объектов недвижимости и транспортные средства.

Условия продажи: не только деньги за приобретение

Кроме уплаты полной стоимости за предприятие, особым условием реализации предприятия является погашение не позднее 6 месяцев задолженности предприятия по заработной плате и налогов перед бюджетом. Размер уплаты должен составлять объем реализуемого пакета права собственности.

Еще одно обязательное условие – 6 месяцев нельзя увольнять работников предприятия, если такое увольнение инициируется покупателем предприятия.