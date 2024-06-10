«Подарки от детей вышли на новый уровень» 10.06.2024, 17:28

Репетитор из Минска была шокирована подарком от ученика и опубликовала видео распаковки.

За хороший балл на репетиционном тестировании по биологии ученик подарил своей репетиторке ящик грибов вешенок. Видео распаковки презента она опубликовала у себя в TikTok, пишет zerkalo.io.

«Когда ты репетитор по биологии в Минске и подарки от детей вышли на новый уровень», — подписала ролик учительница и прошептала на камеру, — «Я в шоке».

Позже Полина уточнила, что ей предлагали сразу шесть таких ящиков.

Блогерка Полина учится в Беларусском государственном медуниверситете на стоматолога и в свободное от учебы время помогает старшеклассникам готовиться к сдаче Централизованного тестирования по биологии, пишет «Наша Ніва».

Подписчики Полины позитивно отреагировали на ролик:

«Моей коллеге так за небольшую работу предложили вместо денег ящик или пару ящиков (не помню) голубики. Как думаете она согласилась? Конечно да».

«Ну можно приравнять как букет цветов. Очень похоже».

«Это что? Я сначала подумала, что это курица или типа того… Надеюсь, это не живое».

«Мы на выпускной дарили учителю биологии чучело воробьиного сыча. Не спрашивайте откуда, но теперь этот кроха гордо стоит у неё на столе».