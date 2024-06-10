Известный белорусский тренер Олег Дулуб покинул украинский клуб 10.06.2024, 18:49

Олег Дулуб

Он возглавлял футбольный клуб ЛНЗ из Черкасс.

Олег Дулуб прекратил работу с командой ЛНЗ из Черкасс. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Когда Дулуб только пришел в клуб из Черкасс в конце лета прошлого года, ЛНЗ располагался на 14-м месте из 16, набрав три очка в пяти турах. В итоге команда финишировала седьмой в Премьер-лиге. Под руководством белорусского тренера она десять раз победила, восемь матчей сыграла вничью и потерпела семь поражений.

До этого в Украине Дулуб возглавлял «Львов», «Карпаты» (Львов) и «Черноморец» из Одессы. В Беларуси он известен по работе в минском «Динамо», «Крумкачах» и борисовском БАТЭ.

Отметим, что тренер после событий в августе 2020 года подписал письмо за честные выборы. Также Дулуб осудил российское вторжение в Украину.