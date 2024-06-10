«Это совсем другое!»: Кремль объяснил, почему не начал войну с Финляндией из-за вступления в НАТО 10.06.2024, 18:55

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Дмитрий Песков

При этом Кремль утверждает, что РФ напала на Украину из-за опасения приближения НАТО к российским границам.

Россия не развязала войну с Финляндией и Швецией из-за вступления в НАТО, поскольку не имеет «территориальных проблем» с этими странами, следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в интервью РБК.

Говоря о причинах вторжения в Украину, Песков сообщил, что Москва пошла на такой шаг, опасаясь приближения НАТО к российским границам. В ответ на это корреспондент напомнил, что после начала войны к военному блоку присоединились Финляндия и Швеция. «Это совсем другое! Это действительно так, но там совсем другая ситуация», — сразу парировал пресс-секретарь.

Он объяснил, что после аннексии Россией Крыма между Москвой и Киевом возник территориальный спор. «Ни с Финляндией, ни со Швецией у нас никаких территориальных вопросов и проблем нет. У нас нет точки натяжения, у нас нет конфронтационных каких-то причин с этими странами», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента добавил, что «рано или поздно» военная инфраструктура «полезет на территорию» Финляндии и Швеции. «Они сейчас весьма осторожны в этом. Они понимают, что это (расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Швеции и Финляндии. — Прим.) приведет к последствиям для их собственной безопасности, потому что это ползучее НАТО на восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы. Скорее, наоборот», — резюмировал он.

Владимир Путин, объявляя о начале войны с Украиной, говорил, что одной из целей вторжения якобы является противодействие приближению «военной машины НАТО» к границам РФ. Однако российская агрессия, напротив, вынудила две граничащие с Россией страны присоединиться к военному блоку. В прошлом году в состав альянса вошла Финляндия, в результате чего протяженность границы НАТО с РФ выросла вдвое — на 1,3 тысячи км, а вооруженные силы НАТО пополнила одна из самых боеспособных армий Европы. Весной этого года членом Североатлантического альянса стала Швеция. Кроме того, Польша, входящая в НАТО с 1999 года, попросила США о размещении на своей территории ядерного оружия, а также заключила контракт на приобретение американских систем ПРО и ПВО на $15 млрд.

Вопреки утверждениям Кремля о том, что Россия начала войну, опасаясь «расширения НАТО», на Западе до полномасштабного вторжения неоднократно заявляли, что не планируют принимать Украину в альянс. В частности, всего за месяц до начала боевых действий об этом говорил президент США Джо Байден.