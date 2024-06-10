«Свой же танк переехал всю группу, а я между траками остался» 10.06.2024, 20:15

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Как российский оккупант сдался в плен ВСУ.

Следующие кадры с российским военнослужащим облетели весь интернет еще в апреле. На них российский солдат дал настоящий мастер-класс, как нужно правильно сдаваться в плен украинским защитникам. Практически полностью разделся, показав, что сюрпризов от него ждать не стоит, и под пристальным вниманием оператора дрона буквально вкатился на наши позиции, сразу же получив воду и, главное, безопасность и возможность обменяться и вернуться к родным.

Теперь появилась возможность услышать его историю. Итак, Юсин Александр Витальевич 25.07.1999 года рождения служил в 3-м стрелковом батальоне так называемой «Теробороны ДНР». Воюет с 2017 года.

«Из-за денег пошел. У нас в Донецке все для этого делается, чтобы мужчины шли в армию», - говорит оккупант.

Вспоминает, как «ДНР» готовилась к началу полномасштабного вторжения: «Докинули на позиции резервистов, где-то за неделю до 24 февраля, а уже 9 марта штурмовали Марьинку. 17-м нашим оторвало ноги, мы откатились назад».

10 марта все повторилось: «Нас объединили со 100-й бригадой, посадили на технику. Нас размотали, мы получили пи#ды, из 100 человек нас 30 вернулось живыми».

Как сообщает Цензор.НЕТ, смысл войны видит так: «Россия захотела вторгнуться, получается. Я не ожидал, что она вот так вот по городам!» Его мнение резко изменилось после того, как российский танк переехал всю его группу, а он в трусах пополз сдаваться».