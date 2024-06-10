В Гродно Kawasaki врезался в Lada 10.06.2024, 20:21

Байкер в реанимации.

Байкер попал в реанимацию после столкновения с легковушкой в Гродно, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 8 июня вблизи дома 21 на улице Победы. 65-летний житель Новогрудского района на Lada совершал маневр разворота. В это время позади в попутном направлении двигался Kawasaki под управлением 41-летнего мужчины. Произошло столкновение — мотоциклист въехал в заднюю левую часть автомобиля.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения в виде политравм, множественных переломов и был госпитализирован в реанимационное отделение.