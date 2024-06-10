закрыть
10 июня 2024, понедельник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно Kawasaki врезался в Lada

  • 10.06.2024, 20:21
В Гродно Kawasaki врезался в Lada

Байкер в реанимации.

Байкер попал в реанимацию после столкновения с легковушкой в Гродно, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 8 июня вблизи дома 21 на улице Победы. 65-летний житель Новогрудского района на Lada совершал маневр разворота. В это время позади в попутном направлении двигался Kawasaki под управлением 41-летнего мужчины. Произошло столкновение — мотоциклист въехал в заднюю левую часть автомобиля.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения в виде политравм, множественных переломов и был госпитализирован в реанимационное отделение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос