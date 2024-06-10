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На рынках страны начали продавать лесную землянику

  • 10.06.2024, 20:43
На рынках страны начали продавать лесную землянику

Сколько просят за литр?

На белорусских рынках и по объявлениям начали продавать собранную в лесу землянику. Издание Telegraf изучило, сколько стоит литр ягоды в столице и в областях.

На столичном рынке «Усё сваё» ароматную лесную землянику продают за 25 рублей за килограмм.

На соседней Комаровке была замечена садовая земляника. За пол-литра просили 10−15 рублей. Лесную землянику предлагают к продаже и на «Куфаре». По объявлениям в Минске, в частности, предлагают купить литр за 25−30 рублей. В области ягода обойдется дешевле — 20 рублей за литр (Мядель, Молодечно, Борисов). В Солигорске некоторые предлагают купить литр земляники за 13 рублей, в Слуцке — за 15.

@usesvae #ўсёсваё #фермерскийрынок #беларусь #рынок #минск #земляника ♬ оригинальный звук - Ўсё Сваё

Активно собирают и продают землянику и в других областях Беларуси.

На Брестчине за литр ягоды хотят 10−15 рублей. В Гродненской области цена аналогичная.

Приступили к сбору и продаже земляники и на Могилевщине. Так, в Костюковичах свежесобранную ягоду продают за 10 рублей.

В Витебской области ценник рекордный — 35 рублей за литр.

А вот в Гомельской области землянику массово пока не собирают и актуальных объявлений пока что нет.

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