На рынках страны начали продавать лесную землянику 10.06.2024, 20:43

Сколько просят за литр?

На белорусских рынках и по объявлениям начали продавать собранную в лесу землянику. Издание Telegraf изучило, сколько стоит литр ягоды в столице и в областях.

На столичном рынке «Усё сваё» ароматную лесную землянику продают за 25 рублей за килограмм.

На соседней Комаровке была замечена садовая земляника. За пол-литра просили 10−15 рублей. Лесную землянику предлагают к продаже и на «Куфаре». По объявлениям в Минске, в частности, предлагают купить литр за 25−30 рублей. В области ягода обойдется дешевле — 20 рублей за литр (Мядель, Молодечно, Борисов). В Солигорске некоторые предлагают купить литр земляники за 13 рублей, в Слуцке — за 15.

Активно собирают и продают землянику и в других областях Беларуси.

На Брестчине за литр ягоды хотят 10−15 рублей. В Гродненской области цена аналогичная.

Приступили к сбору и продаже земляники и на Могилевщине. Так, в Костюковичах свежесобранную ягоду продают за 10 рублей.

В Витебской области ценник рекордный — 35 рублей за литр.

А вот в Гомельской области землянику массово пока не собирают и актуальных объявлений пока что нет.