Финляндия обвинила российский военный самолет в нарушении границы 10.06.2024, 20:50

Начато расследование.

Министерство обороны Финляндии начало расследование по факту предполагаемого нарушения российским военным самолетом воздушного пространства страны.

«Российский военный самолет подозревается в территориальном нарушении в восточной части Финского залива, у Ловийса. Возможное нарушение территории произошло утром 10 июня. Самолет пробыл в воздушном пространстве Финляндии около двух минут», — сообщает финское оборонное ведомство.

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки серьезно отнеслись к возможному нарушению и власти начали расследование инцидента.

«Предыдущее подтвержденное нарушение территории со стороны российской авиации произошло в августе 2022 года. Два российских истребителя находились в воздушном пространстве Финляндии в Финском заливе», — добавили в министерстве.

В конце прошлого года, после того как Финляндия стала членом НАТО, Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны. Американские войска смогут быстро попасть в Финляндию для оказания ей помощи в случае конфликта. Для подготовки к нему им будет предоставлен беспрепятственный доступ к 15 объектам и зонам, где они смогут хранить военную технику и боеприпасы, сообщает Reuters со ссылкой на текст соглашения. В их числе — четыре авиабазы, военный порт и железная дорога на севере страны. Склады для военного имущества разместятся вдоль путей, ведущих к российской границе.