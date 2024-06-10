Израильская IT-компания Playtika ликвидирует бизнес в Беларуси 10.06.2024, 21:24

Процедура была запущена официально в конце апреля.

Израильская IT-компания Playtika покидает Беларусь. Информация о ликвидации ее белорусского юридического лица «Плейтика Бел» появилась на сайте Единого госрегистратора, пишет сайт devby.io. Соответствующее решение принял собственник компании.

Процедура ликвидации была запущена официально в конце апреля. Однако на официальном сайте компании до сих пор указано, что ее офисы есть в Беларуси. Также «Плейтика Бел» по-прежнему числится среди резидентов Парка высоких технологий.

Об уходе Playtika из Беларуси стало известно еще в январе. Сотрудникам компании заявили, что последний рабочий день для тех, кто останется в Беларуси, — 30 апреля. Физический офис в Минске был закрыт для большинства сотрудников уже с начала марта. Сообщалось, что многих инженеров уволили уже в феврале: им выплатили зарплату и годовой бонус.

Офис разработки Playtika в Минске открылся в 2012 году. На пике (конец 2021 года) в компании работало более 600 человек. Минский офис Playtika был в числе 20 самых крупных IT-компаний в Беларуси.