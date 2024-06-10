Президент Европарламента переизбралась на родной Мальте с рекордным результатом 10.06.2024, 21:27

1,060

Роберта Метсола

Роберта Метсола получила более 87 тысяч голосов.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола переизбралась в этот орган на выборах на Мальте, получив больше всего голосов в истории евровыборов в этой стране.

Об этом сообщает The Times of Malta.

Метсола, которая избиралась в Европарламент от Националистической партии Мальты, получила более 87 тысяч голосов, побив предыдущий рекорд Саймона Бусуттила в 2009 году – тогда он получил евромандат с почти 69 тысячами голосов.

Переизбрание председателя Европарламента не стало неожиданностью, поскольку она была безоговорочным лидером на протяжении всей кампании на Мальте.

Роберта Метсола работает в парламентском органе ЕС с 2013 года после победы на промежуточных выборах, когда освободился мандат уже упомянутого Бусуттила. Пока неизвестно, сможет ли она занять должность председателя Европарламента во второй раз.

Всего на Мальту приходится шесть мест в Европейском парламенте, которые по предварительным данным поровну поделили между собой Националистическая и Лейбористская партии.