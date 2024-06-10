Ученица из Узды единственная в стране сдала ЦЭ по истории Беларуси на 100 баллов

Ученица из Узды единственная в стране сдала ЦЭ по истории Беларуси на 100 баллов5
- 10.06.2024, 21:47
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Мария Гоманкова поделилась секретом успеха.
Выпускница узденской СШ №1 имени А. Пушкина Мария Гоманкова единственная в стране получила на централизованном экзамене по истории Беларуси 100 баллов. На такой результат, рассказала Мария изданию zorkanews.by, она не рассчитывала:
— Думала, что баллов 90 будет. А когда пришли результаты, то была в приятном шоке.
Она поделилась секретом успеха — хорошую базу ей дала учительница Илона Михайловна Трацевская, но и многое школьница узнавала сама из дополнительных источников.
— Меня всегда привлекала история, особенно родного края. Люблю наш старый костел — он же бывший Дом культуры, — отметила Мария.
По ее словам, самым сложным в процессе подготовки к экзамену была самодисциплина. На ЦЭ она приехала хорошо отдохнувшей и уверенной в своих силах.
— Я внимательно прочитала все инструкции, уделила достаточно времени каждому вопросу и тщательно перепроверила свои ответы перед их сдачей, — поделилась выпускница.