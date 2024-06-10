«Газпром» отчитался о крушении добычи газа до минимума за всю историю компании 10.06.2024, 22:13

Компания замораживает скважины на месторождениях от Ямала до Сибири.

Потеряв европейский рынок газа и не дождавшись нового контракта на поставки в Китай, «Газпром» продолжает сокращать добычу и замораживать скважины на месторождениях от Ямала до Сибири.

По итогам 2023 года добыча газа группой «Газпром» составила 359 млрд кубометров, отчиталась компания в годовом отчете, опубликованном в понедельник.

По сравнению с 2022 годом «Газпром» потерял еще 13% добычи, или 53,9 млрд кубометров, а относительно довоенного 2021-го — 30% добычи, или 156 млрд кубометров. Результат компании прошлого года стал худшим за 34 года, прошедших с того момента, как в «Газпром» было преобразовано министерство газовой промышленности СССР.

Из руин Советского союза «Газпром» вынес больше 600 млрд кубометров ежегодной добычи газа. К началу 2000-х его это было уже 520 млрд кубов в год, в 2012-м добыча упала ниже 500 млрд, а после аннексии Крыма — до 420 млрд.

В последующие годы «Газпром» наращивал производство и поднял его до 515 млрд кубометров в 2021 году. Но вторжение в Украину и неудачная попытка «заморозить Европу» поставили крест на компании, оперирующей самыми большими в мире доказанными запасами газа.

Отключив газ большинству европейских клиентов, «Газпром» лишился рынка сбыта, связи с которым выстраивались больше чем полвека. В прошлом году он продал в дальнее зарубежье лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. А поставки в Европу сжались до 28 млрд кубов — уровня второй половины 1970-х годов.

Впервые с конца 1990х «Газпром» завершил год с чистым убытком по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а его размер — 629 млрд рублей — стал рекордным за всю историю компании.

Кремль надеется на Китай, предлагая тому в 5 раз увеличить закупки газа и построить новый трубопровод — «Сила Сибири-2» в дополнение к первой ветке, заработавшей в 2019 году. Но Пекин медлит, ожидая от России новых скидок на газ, который уже обходится китайским покупателям на 46% дешевле, чем европейским странам и Турции.

По итогам состоявшегося в мае государственного визита Путина в Пекин сдвинуть проект с мертвой точки не удалось. Председатель КНР Си Цзиньпин ни разу не упомянул российский газ в официальных заявлениях.

Источники Financial Times, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что Си Цзиньпин потребовал от Путина снизить цену газа до внутрироссийского уровня. Кроме того, он согласился закупать лишь небольшую часть из 50 млрд кубометров мощности «Силы Сибири-2», на которые рассчитывал Путин.

Переговоры по проекту, по словам источников FT, зашли в тупик, и российские инвестбанки в закрытых отчетах уже исключили китайский контракт из будущих оценок «Газпрома».