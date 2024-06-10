БелЖД отменит часть поездов из Могилева в Минск 10.06.2024, 22:18

А у некоторых изменится расписание.

Белорусская железная дорога временно отменит некоторые поезда из Могилева, а у других изменит график движения. Это связано с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Друть — Вендриж на участке Могилев — Осиповичи, сообщили в БелЖД.

Так, 26, 27 июня, 31 июля и 1, 14, 15, 21, 22 августа отменяются следующие поезда:

№ 742/741 Минск — Могилев отправлением из белорусской столицы в 6.55, обратно — в 15.33;

№ 879/880 Могилев — Солигорск отправлением в 6.16, обратно — в 17.20.

Кроме того, поезд № 744 Минск — Могилев 26 июня будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 15.59, а 27 июня, 31 июля, 1, 14, 15, 21, 22 августа — в 16.52. Прибывать на станцию Могилев-1 он будет в 20.13.

Поезд № 745 Могилев — Минск 27 июня, 1, 15, 22 августа отправится со станции Могилев-1 в 7.20 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10.42.

Оба этих поезда будут следовать через станцию Орша-Центральная (без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях).

Из-за ремонта моста также изменятся расписания и маршруты отдельных поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи — Могилев. Более подробную информацию о движении поездов можно получить на сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.