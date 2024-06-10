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Появились первые спутниковые снимки российского истребителя Су-57 после атаки Украины на аэродром Ахтубинск

  • 10.06.2024, 22:28
Появились первые спутниковые снимки российского истребителя Су-57 после атаки Украины на аэродром Ахтубинск

В результате удара пострадал по меньшей мере один самолет.

В Сети опубликовали фото после атаки на аэродром Ахтубинск, где впервые был поражен российской истребитель пятого поколения Су-57.

Спутниковые фото опубликовало издание The Warzone.

На опубликованных кадрах видно, что в результате удара пострадал по меньшей мере один самолет. Возле него можно увидеть небольшой кратер от взрыва и, вероятно, брезент, которым россияне могли накрыть поврежденные части истребителя. Еще один след от взрыва виден в задней части самолета, рядом с тем, что похоже на небольшое отверстие от удара в бетоне.

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