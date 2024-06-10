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В Гомеле парень перевозил в автобусе большую змею прямо у себя на плече

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  • 10.06.2024, 22:40
  • 2,328
В Гомеле парень перевозил в автобусе большую змею прямо у себя на плече

Видеофакт.

Видео опубликовал паблик «Гомель. Главное!». Там отмечают, что необычный пассажир был замечен в гомельском автобусе 21-го маршрута, пишут «Сильные новости».

Видно, что молодой человек перевозил змею прямо у себя на плече. Несмотря на спокойный вид рептилии и интерес многих пассажиров, возникает резонный вопрос — можно ли так перевозить змею?

В «Гомельоблпассажиртрансе» на запрос относительно этой темы напомнили о правилах пассажирских перевозок. В этом документе, мол, нет прямого запрета на перевозку змей, но смущает способ перевозки.

Питомец в таком случае должен быть в клетке, сумке или мешке, но никак не на плече.

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