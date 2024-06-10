Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов 10.06.2024, 23:47

Удар по заводу был нансен 5 июня.

Силы обороны 5 июня успешно атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль РФ. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в Ростовской области», — говорится в сообщении.

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около $540 миллионов.

«Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны», — подчеркивают украинские силы.