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Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов

  • 10.06.2024, 23:47
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов

Удар по заводу был нансен 5 июня.

Силы обороны 5 июня успешно атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль РФ. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в Ростовской области», — говорится в сообщении.

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около $540 миллионов.

«Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны», — подчеркивают украинские силы.

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