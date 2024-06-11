В Чечерском районе сельчане рассмотрели в дупле человеческое лицо 11.06.2024, 6:13

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Местная районка говорит о «чуде».

В деревне Добрынь Чечерского района есть захоронение времен войны, здесь покоятся расстрелянные немцами в 1942 году молодые мужчины и юноши. Как пишет местная районка, «недавно здесь на срезе березы нашли изображение, напоминающее лицо мужчины».

Люди, которые столкнулись с этим, обратились за объяснениями в церковь, но «церковные служители не придают этому значения и объясняют это обычной игрой природы».

Но автор статьи в районке не отчаивается:

«А уж верить в чудо или нет — решать каждому индивидуально. Но уж точно мать-природа может поразить и шокировать. Надо только это заметить».

В качестве параллелей приводятся природные чудеса во всем мире: озеро Хиллер в Австралии с ярко-розовым цветом воды, горящая скала Янардаг в Азербайджане, американское озеро Крейтер в виде сердца, а также гигантские секвойи в США.

Ну и, конечно, «особый интерес имеют люди к якобы ликам святых, которые проявляются на срезах или сломах насаждений». Как примеры упоминаются «сходство очертаний Богородицы с младенцем на месте спиленного сука в деревне Губаревичи Хойникского района. Нечто подобное было зафиксировано и на старой сосне в Барановичах».