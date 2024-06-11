«До $30 тысяч за сезон» 10 11.06.2024, 8:00

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Как зарабатывает молодая семья фермеров-блогеров.

Юлия Николаевич и Андрей Ярохович — семейная пара из деревни в Лунинецком районе. Они стали не только успешными фермерами, но и популярными блогерами. Оказалось, честный деревенский контент приносит десятки тысяч подписчиков в соцсетях. О том, как стоит бизнес молодая семья и сколько удается зарабатывать на продаже клубники со своих участков — Юлия рассказала myfin.by.

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«Устала от столицы и вернулась в деревню»

— Юлия, как возникла идея зарабатывать на клубнике?

— Это семейный бизнес, который мы всей семьей ведем в Лунинецком районе (Брестская область).

Дело в том, что у моих родителей и у отца и матери супруга есть подсобное хозяйство. Земля находится в аренде — фермерством и реализацией занимаемся мы с мужем, моя семья и родители супруга.

Мы с мужем родом из деревни Межлесье. После девятого класса школы я переехала в столицу и училась в «Минском торговом колледже». Затем поступила в БГЭУ.

Университет не закончила, так как не сдала экзамен на втором курсе. И, честно говоря, пока возвращаться к учебе не планирую.

Затем около 6 лет проработала в различных организациях торговли кассиром и продавцом.

В какой-то момент я поняла, что устала от города — все чаще и чаще стала приезжать в деревню, помогала родителям с огородом. Параллельно завязались отношения с будущим супругом. Знакомы мы с детства — в нашей небольшой деревне живет всего 1000 человек.

Были друг у друга первой школьной любовью. После моего переезда в столицу разошлись. А спустя 8 лет снова встретились и в прошлом году — поженились.

— Все-таки вы вернулись в деревню?

— Да, в 2020 году наши с мужем родители начали заниматься клубникой. Мы с супругом подтянулись — понравилось заниматься ягодами.

Я начала вести блог в Instagram: рассказывала о том, что именно выращиваем и как живется в деревне. Мы быстро увидели обратную связь от подписчиков — блог достаточно быстро рос. Таким образом наши читатели становились покупателями, поэтому соцсети для нас — самый активный канал продаж. Здесь всегда публикуем информацию о том, где и во сколько будем продавать наши ягоды.

Вообще, не ограничиваемся только ягодами — клубникой и голубикой. Например, мой отец выращивает овощи: картофель, свеклу и морковь уже на протяжении 27 лет. Раньше привозили с мамой на реализацию в Минск, а теперь продают на местных ярмарках.

«Нужно вставать в 03:00, чтобы успеть собрать ягоды»

— Как делите обязанности?

— Сейчас сезон клубники — мы помогаем родителям выращивать ягоды и овощи, собираем всей семьей и продаем. Начинаем подготовку с марта. Вообще, работа идет почти круглый год: в апреле сажаем, в мае-августе появляются ягоды, а с сентября по ноябрь — овощи.

Работа в деревне — это практически круглосуточный процесс.

Например, в сезон клубники брат Андрея и кто-то из родных встает в 03:00, чтобы через час быть на поле. С 04:00-05:00 приступают к сбору ягоды. Нужно успеть все сделать, так как с 09:00 обычно начинается невыносимая жара и работать становится довольно сложно.

Днем подключаемся с мужем — загружаем в машину ягоды и едем в Минск на рынки. Отмечу, что много времени занимает сама дорога: от Лунинецкого района до Минска — 250 км. 6 часов в день уходит только на дорогу в обе стороны. Стараемся продать за пару часов, чтобы до позднего вечера успеть вернуться в деревню. И так проходят все дни — только в дождь позволяем себе немного отдохнуть и набраться сил.

В мои обязанности также входит съемка наших рабочих процессов — все, что связано с блогом. Я открывала ИП на рекламные услуги, поэтому меньше работаю в полях. Я придумываю креативы, контент и все, что связано с моим блогом. А супруг Андрей занимается больше физической работой — он в семейном бизнесе грузчик, водитель, автослесарь и продавец. Взял на себя физическую и техническую работу.

«На 20 теплиц нужно потратить около $10 000»

— Сколько нужно денег, чтобы начать свое дело в фермерском хозяйстве?

— Все зависит от того, сколько земли предоставят в аренду. В нашем районе многие хотят зарабатывать на клубнике, потому что у нас благоприятный для этого климат. Если начинать со средних размеров земельных участков, то необходимо около $10 000 на 20 теплиц. В одну теплицу нужно около 500 саженцев (стоимость за 1 шт – от 0,2 рублей). Правда, можно вырастить их самостоятельно, но не забывайте учесть свой физический труд.

Когда семья Андрея начала выращивать клубнику – деньги были только на старый трактор.

Обошелся он в $2 500, однако это была выгодная покупка, без которой невозможно было бы проделывать различные манипуляции. Также нужно множество инструментов и расходных материалов, без которых невозможно заниматься фермерским хозяйством.

«За сезон нужно заработать на весь оставшийся год»

— Выращивание овощей и ягод — это сезонная работа. Как обеспечить себя финансово в другие месяцы?

— Как я и говорила, работа идет круглый год. У моих родителей около 3 гектаров картофеля, моркови и свеклы, а у родителей супруга — 3 гектара клубники. Это достаточно большие объемы, поэтому почти круглогодично нужно работать, чтобы был хороший урожай: закупать саженцы и работать с землей. Также зимой собираем технику и ремонтируем ее, чтобы подготовиться к сезону.

Конечно же, основной доход получаем в сезон. И наша цель — за этот период обеспечить все три семьи на оставшийся год. Зимой также подрабатываем на доставке овощей в Минск. А еще, в блоге в Instagram около 104 000 подписчиков — с него тоже получаем заработок.

— Сколько удается зарабатывать?

— Сумма может варьироваться. Обычно это от $10 000 до $30 000 за сезон. Эту сумму мы делим на три больших семьи. Налог на землю составляет около 300 рублей в год.

«Набрали более 100 тысяч подписчиков»

— У вас достаточно много подписчиков в соцсетях, как удалось достичь такой цифры?

— У нас есть два аккаунта. В первом — больше 100 тысяч подписчиков, а во втором, который завела в прошлом году, 55 тысяч. Я начала показывать простую жизнь в деревне без прикрас — такой, какая она есть. Подписчикам понравился простой деревенский контент. Я снимаю старый родительский дом, бабушек и дедушек, работу в полях, старые фотографии. Наши подписчики рассказывают о том, что благодаря нам они чувствуют ностальгию и у них просыпаются воспоминания из детства.

Таким образом контент «вирусился», мы набирали просмотры и подписки. Также я активно общаюсь с другими блогерами — периодически мы обмениваемся рекламой. Всеми способами развивала наш блог, чтобы добиться такой активности. Я получаю много положительной обратной связи, поэтому останавливаться не собираюсь.

Продаем в основном через Instagram. Большинство покупателей знают, ценят и уважают наш труд. В блог вложено очень много креатива, сил и новых идей. Так как у нас уже есть аудитория, на рекламу деньги практически не тратим.

— А для чего решили завести второй аккаунт?

— Второй аккаунт завела скорее для заказов, чтобы отделить эту информацию. Так я могу быстро отвечать на сообщения клиентов, выставляю данные о том, когда и куда приедем на реализацию наших продуктов. В общем — все для удобства и оперативной связи с клиентами. Возможно, этот аккаунт тоже монетизирую со временем.

— В Беларуси фермерство стало достаточно популярной деятельность. Не страшно было столкнуться с конкуренцией?

— Когда мы начинали около 5 лет назад выращивать клубнику — такой конкуренции не было. За последние годы, когда начали более активно вести соцсети, стали одними из первых, кому удалось быстро раскрутиться. Аудитория нас знает и доверяет. Вот тогда и начали появляться конкуренты, которые во многом копировали формат.

С каждым годом действительно становится все тяжелее «оставаться на плаву». Но я считаю, что в любом случае у каждого продавца будет свой покупатель.

«Жизнь фермеров связана с постоянным движением»

— Каково это — быть фермером в Беларуси?

— У фермеров очень интересная и активная жизнь. Она всегда связана с движением и новыми знаниями. Работа с землей довольно непредсказуема, так как не знаешь, чего ожидать от природы и погоды. Например, можно посеять дорогие семена — а их просто снесет ветер. И вот — сотни рублей просто улетели в прямом смысле слова. И сложно предугадать, не повторится ли ситуация вновь. Также стараемся не останавливаться на достигнутом — всегда узнаем новую информацию о технологиях посадок и общаемся с другими фермерами.

— Как можно успешно совмещать профессию блогера и фермера?

— Думаю, что мне все же ближе блогерство, так как работа фермера предполагает тяжелый физический труд и нужный багаж знаний. И этим всем скорее обладают мои родные и близкие. Но у нас получился отличный тандем, где каждый занимается тем, что ему ближе.

«Люди из деревни раньше стеснялись»

— А с какими проблемами на начальном этапе сталкивались?

— В начале все упиралось в нехватку опыта и знаний. Хорошо, когда информация есть в общем доступе, например, в YouTube. Там можно перенять опыт коллег. Например, мы посадили саженцы, которые не приняла земля. Что делать? Конечно же, приходится самостоятельно изучать проблемы и пути их решения.

Многие люди из деревни еще 20-30 лет назад боялись заявить о себе и стеснялись говорить о своем деле. Когда пять лет назад решили работать с клубникой — тоже начинали бизнес тихо и скромно. А потом, когда начали транслировать деревенскую жизнь в интернете, люди поддержали нас. Это дало мощный толчок вперед, который дал понять, что не нужно было стесняться. Если бы поняли это раньше — бизнес развивался бы еще быстрее.

— Серьезные промахи случались в фермерском деле?

— Пока, к нашей радости, такого не было. Случались только неудачные эксперименты. Например, в прошлом году построили рассадник. Это небольшая теплица, на установку которой потратили несколько дней.

Посадили туда рассаду клубники — а она вся засохла.

Этот опыт дал понять, что в рассаднике была неподходящая температура и обилие солнечного света. Я бы не назвала это серьезной ошибкой, скорее — просто неудачный опыт.

— Фермерский бизнес — это сложно?

— Конечно, и это не только про физический тяжелый труд. Мы, как и любой другой бизнес, постоянно сталкиваемся с рисками — это тяжело морально, нужно быть готовыми ко всему. Более того, мы зависим от внешних факторов, на которые не можем никак повлиять — например, на погоду.

Хотелось бы сказать, что еще 20 лет назад не существовало множество современных технологий, которые облегчают жизнь фермерам. Казалось бы, сейчас легко можно найти курсы, современные тракторы и другие машины — остается только брать и делать. Но нет, мир изменился, а благодаря распространенности социальных сетей — конкуренция на рынке значительно выросла. Поэтому не все так легко, как может показаться.