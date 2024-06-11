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Появилось еще один повод для МУС выдать ордер на арест Лукашенко

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  • 11.06.2024, 8:03
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Появилось еще один повод для МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Диктатора сдали свои же пропагандисты.

В Беларусь снова привезут школьников и студентов из оккупированного россиянами украинского Мелитополя. Как сообщают «Минск-Новости», организацией их поездки занимается пророссийское «Движение Союз».

Делегация из 32 человек должна прибыть в Минск вечером 10 июня. Сообщается, что дети и подростки посетят «памятные места и достопримечательности», связанные со Второй мировой войной.

В минской средней школе №101 для них состоится мастер-класс «Быть военным — это почетно!». На нем школьники и студенты будут собирать и разбирать автомат Калашникова, а также стрелять из него. Им обещают устроить также стрельбу из страйкбольного оружия по мишеням и из пистолета Макарова.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием называется военное преступление — незаконная депортация детей и их незаконное перемещение с оккупированных территорий Украины на территорию России. 27 апреля того же года ПАСЕ в своей резолюции признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.

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