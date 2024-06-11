Минчанина из приемного покоя больницы отправили на Окрестина из-за пикета «левой икроножной мышцей» 7 11.06.2024, 8:13

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Он получил семь суток ареста.

В Минске в приемном покое больницы №5 задержали мужчину за «несанкционированное пикетирование» без разрешения городских властей: на его ноге была татуировка «Погоня». За это его отправили на Окрестина на семь суток. Об этом случае стало известно из банка судебных решений.

Молодого человека задержали 22 мая. «Пикетирование» он провел в приемном покое больницы. Сам мужчина в суде пояснил, что никаких общественно-политических целей не имел, а просто был одет в майку и шорты, так как ему было жарко.

Его судили на следующий день после задержания.

Как говорится в материалах дела, молодой человек «нарушил порядок проведения пикетирования, что выразилось в проведении им несанкционированного пикетирования, без соответствующего разрешения Мингорисполкома, с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, в ходе которого демонстрировал окружающим гражданам расположенную на правой икроножной мышце татуировку в виде герба „Пагоня“».

«Проведение пикетирования в общественном месте города затрагивает права не только его участников, но и других граждан, которые в массовом мероприятии не участвуют», — обосновал свое решение суд.