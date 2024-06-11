Центр Минска перекрывают 11.06.2024, 8:31

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Будет запрещено движение всех транспортных средств и машин.

Сегодня часть улицы в центре Минска перекроют из-за массового мероприятия

Движение всех видов транспорта будет запрещено на определенном участке улицы Кирова из-за проведения массового мероприятия.

Власти столицы приняли решение временно перекрыть часть дороги в центре города, это предусмотрено решением Мингорисполкома №2252 от 6 июня.

Речь идет об участке на улице Кирова от улицы Ленина до Свердлова, где во вторник 11 июня с 16:00 до 18:30 будет запрещено движение всех транспортных средств и машин.

В документе говорится, что связано это с проведением массового мероприятия.

Во вторник 11 июня около 5 тысяч «бойцов» студенческих отрядов Минска примут участие в открытии третьего трудового семестра на стадионе «Динамо».