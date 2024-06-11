Отчаянная попытка Путина Борис Пастухов

11.06.2024, 8:58

У Кремля нет четко обозначенного класса поддержки.

Путинский режим часто воспринимают как нечто законченное, пик его политического творчества. Однако на деле он еще занимается активным строительством своей, более устойчивой, версии советской модели. Многое ему действительно удалось воссоздать, многое на подходе. Но есть одно, но очень существенное различие: у Путина, в отличие от Ленина и его последователей, напрочь отсутствует класс-гегемон, от имени и во имя которого устанавливается репрессивный режим.

Репрессивный режим Путина осуществляется от имени народа, а значит, ни от кого конкретно. А ведь чтобы построить устойчивую конструкцию советского образца, отчаянно нужно иметь конкретный лояльный класс, именем которого все и совершается и из которого можно черпать человеческий ресурс для поддержания диктатуры в рабочем состоянии. Только в тесной связке с этим ресурсом может эффективно работать партия как несущая конструкция долгосрочной диктатуры. Нет класса-гегемона – нет настоящей тоталитарной партии в том виде, в котором они существовали в прошлом веке. Это то главное, что в Кремле не могут воспроизвести из советского опыта.

У Путина нет ни четко обозначенного класса поддержки, ни связанного с ним социального лифта. Причина даже не в самом Путине – советская власть задолго до него тщательно истребила почти все классы в обществе, так что опереться особенно не на кого. А та сколь-либо осязаемая прослойка сторонников идеологического компота на советской основе, которым была заменена идеология, которую пытаются выдать за ресурс, – это в значительной своей части граждане в возрасте. Наиболее лояльные и надежные, они все равно умирают от старости, еще больше сужая социальную базу режима.

Если смотреть под этим углом зрения, то провозглашение ветеранов СВО «новой элитой» – это не столько PR-акция, сколько отчаянная попытка нащупать этот будущий класс-гегемон, искусственно создав на голом месте социальную базу в несколько миллионов ветеранов (включая их семьи), на которых можно будет опереться и с помощью которых можно будет создавать настоящие партийный механизмы управления обществом (на контрасте с «Едиными Россиями» и прочими Общенародными Фронтами, единственная цель которых – занять максимум места на политической поляне и не пускать туда чужаков).

Борис Пастухов, Telegram