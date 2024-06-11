Российские самолеты сбросили три авиабомбы над Белгородской областью 1 11.06.2024, 9:48

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Всего за несколько дней.

6 и 8 июня самолеты российской армии потеряли сразу три авиабомбы над Белгородской областью.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что первые два инцидента случились 6 июня. Тогда с российских самолетов «внештатно сошли» сразу две авиабомбы. Одна из них упала в 2 км от села Батрацкая Дача, вторая — в 2 км от села Поляна в Шебекинском городском округе.

Третью бомбу россияне потеряли 8 июня. Тогда в 800 метрах от села Новотроевка упала ФАБ-1500. Как отмечает Telegram-канал, бомба «не долетела» до границы с Украиной 30 километров.

Россияне утверждают, что во всех трех случаях якобы обошлось без пострадавших.

По информации Astra, таким образом за последние четыре месяца россияне сбросили уже 87 авиабомб на свою территорию и на оккупированные регионы Украины.