«Газпром» идет прямым ходом к краху 1 Эль Мюрид

11.06.2024, 9:55

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Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Компанию тянет на дно инфраструктура.

В сложившихся обстоятельствах «Газпром» идет прямым ходом к краху. Шансов на возвращение рынков сбыта или создание новых, сопоставимых с утраченными, нет. Особенно в условиях идущего энергоперехода, когда доля «традиционных» энергоресурсов объективно будет сокращаться, а конкуренция - только расти.

«Газпром» тянет на дно инфраструктура, которая «заточена» под экспорт, и которую практически невозможно выделить из общей инфраструктуры добычи и транспортировки. При этом эту инфраструктуру обслуживал колоссальный управленческий аппарат, для которого сегодня нет работы, но который, как и любая бюрократическая структура, озабочен двумя основными витальными потребностями - выживать и питаться. Классический управленческий Голем, который просто хочет жить. Причем под инфраструктурой нужно понимать и непрофильные «активы» «Газпром»а вроде того же «Зенита», и мы видим, что Миллер находит время, чтобы заниматься и им. Других проблем у идущего к краху главы компании нет.

Впрочем, «Зенит» - это не только престиж. Различные спортивные активы всех крупных российских компаний - это не только «понты» и имидж, это еще и почти легальный механизм вывода колоссальных средств с последующей их «утилизацией» по карманам менеджеров. Так что эту штуку никто добровольно не отдаст - это полноводная река, кто же по доброй воле на такое святотатство пойдет?

Падение объемов добычи, скорее всего, подходит к концу - просто оно произошло очень быстро, и теперь возникнет новый баланс. Другой вопрос, что и цены на газ объективно будут вынуждены подстраиваться под этот баланс, а значит - очень скоро пойдут разговоры о том, что нужно их пересматривать в сторону большей справедливости. И дорогих россиян в очередной раз призовут отнестись с пониманием. Однако вряд ли это решит проблему, но поможет продлить агонию и еще на какое-то время оставит всё как есть.

Эль Мюрид, Telegram