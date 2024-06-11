Власти хотят подмять под себя рынок такси 1 11.06.2024, 9:59

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Для этого хотят создать национальный оператор.

Власти хотят создать национального оператора такси, что принесет огромные деньги в бюджет. Об этом заявила председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров (АППП) Екатерина Станкевич — в эфире гостелеканала СТВ обсуждали грядущие изменения на рынке такси и монополизацию «Яндекса».

С 1 августа иностранные диспетчеры и сервисы такси смогут работать в Беларуси только при условии создании белорусского юрлица. «Яндекс» зарегистрировал белорусскую компанию, она называется «БелГо Корп».

Но некоторые выступают против «Яндекс Go» (включает в себя «Яндекс.Такси»), считая его монополистом.

«По нашему белорусскому законодательству, если ты не диспетчер такси, а какой-то агрегатор, то тебе сначала приходят все деньги, которые ты собрал за перевозки. Оставляешь себе свою комиссию 20−27%, а потом перечисляешь перевозчикам. Если ты становишься диспетчером такси, деньги должны идти перевозчику напрямую, а потом он должен заплатить диспетчеру за услуги, которые ему предоставлены. И основная причина, почему не хотят регистрировать и признавать себя в качестве диспетчера… вы понимаете, что такое оборот от всех перевозок. Это десятки миллионов долларов, которые можно использовать в своих законных целях», — заявила Станкевич.

Она также указала, что агрегаторы не отвечают за безопасность — водителя и пассажиров.

«Нашим предложением является разработка национального оператора, чтобы не было этого коллапса. Это огромные поступления в бюджет», — призвала председатель ассоциации.

В свою очередь первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич заявила, что без «Яндекса» город не встанет.