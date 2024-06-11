Эксперты рассказали, что происходит на рынке загородной недвижимости в начале лета 11.06.2024, 10:50

Появился интерес даже к недостроям.

Несмотря на большой выбор вариантов на рынке загородной недвижимости, найти аккуратный домик с лаконичным дизайном, который не будет выглядеть как дворец, оказывается, не самая простая задача. Таким наблюдением делятся эксперты. Еще одна тенденция, которую подмечают агенты, в том, что у покупателей проснулся интерес к недостроям и законсервированным строениям. С чем это связано и что еще происходит на рынке загородки прямо сейчас, рассказал realt.by.

«Пустой участок может стоить дороже, чем он же с недостроем»

— В прошлом месяце на рынке загородной недвижимости продавались самые разные объекты — и дачи, и загородные дома, как в ближайшем пригороде Минска, так и варианты, которые находятся дальше от Минска, — делится менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Мы уже замечали тенденцию, что активным спросом пользуется комфорт-сегмент (это дома по стоимости 150−300 тысяч), и эта тенденция продолжает наблюдаться — каждый месяц проходят такие сделки. Кстати, это не только дома для постоянного проживания, но и варианты, которые покупают для летнего отдыха — были сделки по 140 и 180 тысяч долларов. Что касается дач, в прошлом месяце продавались дачи от 18 до 40 тысяч долларов.

Лариса замечает, что понятие «дача» уже давно трансформировалось, хотя некоторые покупатели до сих пор воспринимают садовое товарищество с легким недоверием.

— Иногда покупатели говорят: мы бы хотели неплохой домик вот таких характеристик, но в дачных товариществах такого не будет. Мы говорим: будет! Сейчас есть совершенно разные товарищества, где можно найти любые варианты. В том числе и со всеми удобствами, и хорошими подъездными путями.

Эксперт напоминает, что июнь, это зачастую «последний вагон», чтобы продать дачу.

— Это не значит, что потом это сделать будет невозможно, у нас проходят сделки с дачами и зимой. Но уже сейчас мы видим, что спрос ослабевает и будет продолжать падать: сезон активных посадок закончился. Те, кто купить в этом сезоне не успели, рассчитывают на лояльность продавцов и больше настаивают на скидке.

Есть хорошие новости для продавцов недостроев. Такие объекты обычно продаются сложнее всего, но сейчас покупатели просматривают и их.

— Зачастую те люди, которые готовы заняться строительством, недострои рассматривают как альтернативу даче. И в этом случае очень важно, каким будет проект и, конечно, стоимость. Иногда мы сталкиваемся с тем, что продавцы неохотно соглашаются выставить рыночную цену. Мы оцениваем недострой, допустим, в 45 тысяч долларов. Продавец недоумевает: только участок стоит больше 30-и, неужели коробка-недострой может стоить только 15 тысяч?! Конечно, может. Иногда может быть даже так, что участок стоил бы дороже, чем он же с коробкой. Ведь у каждого покупателя в голове свой проект. Ваш вариант может быть для него слишком большим или слишком маленьким, либо окна выходят не туда, куда хотелось бы покупателю… Вариантов, что может не подойти, — масса. И с этим покупателю придется мириться.

Летний сезон — время не только покупки дач, но и аренды.

— Чаще всего арендуют не ультрабюджетные дачи, а варианты, где обустроен какой-никакой комфорт. Порой случаются ситуации, что на даче, выставленной на продажу, живут арендаторы, где обустраивают все под себя. И когда приходят на просмотр покупатели — это может негативно сказаться на продаже. Плюс хороший качественный объект может терять в стоимости из-за того, что теряется «товарный» вид, каким бы аккуратным ни был арендатор.

Мы уже рассказывали, что у покупателей просыпается интерес к таунхаусам и показывали, что можно купить в Минске, но с этим сегментом недвижимости есть особенность в ценообразовании.

— Таунхаусами сейчас действительно интересуются. И поскольку выбор небольшой плюс есть волна интереса, продавцы пытаются самостоятельно определить их стоимость. И зачастую совершают ошибку, опираясь на стоимость индивидуальных домов с участком. Хоть в таунхаусе тоже есть участок и какое-то сходство с частным домом, он все равно всегда будет стоить дешевле аналогичного по качеству дома.

«Из 30-и звонков по даче за 30 тысяч долларов она оказалась дорогой»

— Если сравнить май 2024-го с прошлым годом, я бы отметил, что не было такой активности с объектами стоимостью 30−70 тысяч долларов. В основном, был спрос на недорогие объекты до 10 тысяч долларов, — замечает специалист агентства «Авангард Недвижимость» Николай Королик.

Один из объектов в прошлом месяце Николай решил продавать не только в интернете, но и расклеил объявления в двух районах Минска.

— Это была дача за 30 тысяч долларов. Мне поступило около 30 звонков по этому объявлению, но все искали вариант около 10 тысяч долларов, а 25−30 тысяч для них было дорого.

Как и другие специалисты, Николай обращает внимание, что в прошлом месяце был интерес к «консервам» — так называют незавершенные законсервированные строения.

— Я бы связал повышенный интерес к недостроям с тем, что сейчас найти хороший готовый объект за 100−130 тысяч крайне тяжело. Ценники стартуют от 150 тысяч. А покупая законсервированный объект, покупатель получает возможность не сразу отдать деньги на то, чтобы его достроить, а через какое-то время и постепенно.

Пользуются сейчас популярностью и участки — как под строительство, так и с домами под реконструкцию. Такие варианты обычно смотрят в летний сезон.

— Чаще всего участки под строительство смотрят за 5−10 тысяч долларов или немного дороже. Всегда особенно пользуются популярностью участки возле леса и озера. Недавно ушел участок с домиком под реконструкцию в Великих Кривичах за 10 тысяч долларов. Это деревушка с историей в 50 километрах от Минска в Гродненском направлении. Люди были готовы заплатить за место.

«За первую неделю июня уже получили столько задатков как за половину активного мая»

— Апрель и май по количеству задатков были приблизительно одинаковы, а за первую неделю июня мы уже закрыли больше половины задатков мая. Но, конечно, мы понимаем, что задатки, которые были оформлены в первых числах июня — это те объекты, просмотры по которым проходили ещё в мае, — говорит специалист по загородной недвижимости агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Июнь по количеству сделок мы тоже ожидаем активный. Запросы и ценовые категории у покупателей разные: кто-то ищет дачу за 5 тысяч долларов, а кто-то — за 150. В этом месяце сложно выделить какой-то один или несколько критериев по проданным объектам, так как сделки заключались равномерно во всех ценовых диапазонах. Приблизительно половина сделок — это садовые товарищества, половина — деревни.

Хотя предложение на рынке загородной недвижимости сейчас большое, все равно найти дом оказывается непросто, замечает специалист.

— Сейчас многие хотят купить современный домик для круглогодичного проживания до ста тысяч в СТ или деревне с двумя или тремя комнатами. Важно, чтобы это был не дворец, как любили строить в начале 2000-х. Одноэтажный дом в стиле шале со свежим аккуратным ремонтом, с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой, и желательно «не каркасник» — это идеальный вариант. И по таким критериям выбор не такой уж и большой.

Также частый запрос у покупателей — крайний домик у леса или около водоема. Но многие не задумываются, что кроме плюсов, близкое соседство с водой несет и минусы. Около водоема может быть много сырости и если вода «стоит», то может быть запах болота и в придачу комары, лягушки и не только. У леса тоже свои особенности — комарам компанию могут составить клещи, а если лес с южной стороны, он может сильно затенять участок и будет холодно. Поэтому иногда не стоит отметать варианты, где природа находится на некотором расстоянии, возможно в этом есть свои плюсы.

Для собственников сейчас идеальное время для снижения! Если у вас мало звонков, просмотров или не было предложений о покупке, то стоит задуматься о снижении стоимости. Рынок максимально активен и если у вас весна прошла спокойно, то это повод задуматься, ведь дальше количество покупателей будет уменьшаться. Поэтому не стоит ждать средины или конца сезона для снижения, так как в этот период многие начнут снижать стоимость и вы не успеете за рынком. Лучше сделать это сейчас, так будет больше шансов на продажу!