В Беларуси выпускной обойдется родителям в сумму до $500 11.06.2024, 10:59

Фото: onliner

И это «без лимузинов» и «ресторанов».

Cтоличные власти подтвердили: лимузинов на прощании со школой действительно не будет. Торжественная часть пройдет с идеологической составляющей: программу посвятят 80-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также Году качества.

Диджеев и ведущих столичные власти также не рекомендовали привлекать. По мнению чиновников, в школах есть возможности провести выпускной своими силами. Таким образом, родителям предлагают снизить расходы на подготовку к празднику.

Сайт tochka.by спросил одиннадцатиклассников и их мам, сколько они потратили и еще потратят на вечер прощания своих детей со школой.

Брали платье напрокат

Собрать девушку на какое-либо торжество обычно дороже, чем подготовить к нему парня. Зачастую на выборе наряда и туфель череда дел не заканчивается: позаботиться нужно и о маникюре, и об укладке, и о макияже.

У Елены в этом году из столичной школы выпускается дочь. Так, визаж и услуги мастера по прическам выльются для нее примерно в Br250.

«Платье мы взяли напрокат. Оно стоило $200 (около Br650). Туфли купили за $60 (примерно Br200)», – поделилась Елена.

Образ у выпускницы получился классический вечерний, хотя в обычной жизни девушка предпочитает свободный молодежный стиль.

В общем, на организацию выпускного (развлекательную часть, праздничное оформление зала, еду, цветы и прочее) Елена сдала приблизительно $140 (около Br450).

Несмотря на то что родителей на неофициальную часть выпускного в школе не приглашают, отдельно собираться мамы и папы окончивших школу детей не будут. Событие это отметят скромно в семейном кругу. В сумме мама выпускницы потратит на мероприятие около $500 долларов.

Праздничный стол от КШП

Вероника отправляет во взрослую жизнь сына. На выпускной парень наденет классический черный костюм и белую рубашку – все покупал самостоятельно.

Кроссовки под брюки подобрал из собственного гардероба: благо и в обычной жизни мальчик придерживается стиля sport casual.

«В целом на покупку вещей потратили немного времени. Сложнее всего было найти пиджак на рост 190 см», – уточнила мама парня.

Общая сумма на образ для выпускника – Br500.

Из дополнительных трат на внешний вид – стрижка в барбершопе. Услуга обойдется в Br50.

Выпускной пройдет в учреждении образования. Сначала в присутствии родителей проведут торжественную часть с вручением аттестатов. Затем – развлекательные мероприятия.

«Программа организована силами родителей и учителей. Так, например, мамы и папы подготовили сюрприз: вместе споют трогательную песню. Также для ребят мы оформили фотозону. Заботы же о праздничном столе переданы КШП [комбинату школьного питания. – прим.] Минска», – рассказала Вероника.

Общая сумма, необходимая на выпускной, до сих пор неизвестна: ведутся подсчеты. На данный момент Вероника уже сдала Br350 (сюда входят организационные затраты, цветы, еда и т.д.). Плюс Br100 – за выпускной фотоальбом.

С возложением цветов к памятнику

Определена программа выпускных и в регионах. Так, праздник в одном из райцентров решили начать с возложения цветов к памятнику ВОВ.

Затем выпускники вернутся в школу, где администрация учреждения проведет торжественное вручение аттестатов.

Плавно вечер перетечет в ночь, на протяжении которой для ребят организуют дискотеку, а под утро они отправятся встречать рассвет.

Вся программа обошлась отцу парня-выпускника в Br350. За эти деньги на празднике будут работать ведущий и диджей. Еще Br800 родителям одиннадцатиклассника стоила покупка подходящих случаю вещей. За пополнением в гардеробе семья ездила в столицу.

Кроме традиционных затрат, некоторым родителям придется раскошелиться и на ресторан, чтобы самостоятельно отметить выпускной детей.

С выступлением родителей

А вот у одиннадцатиклассницы Насти получится отметить прощание с детством вместе с родителями. Торжество пройдет в школьной столовой.

«За троих сумма вышла Br150», – рассказала девушка.

Но не весь праздник у выпускников пройдет в школе. Вечером ребят соберут на площади, где наградят медалистов, а затем в актовом зале начнется концерт с выступлением детей и их родителей.

Важной частью мероприятия станет выдача аттестатов. После – продолжение в школьной столовой под программу ведущего.

Почти весь образ для выпускного у Насти собран: платье, туфли – все купили в «Мире моды». Осталось завершить лук подходящей сумочкой.

Образ выпускницы обошелся семье Анастасии примерно в Br1500. За платье отдали Br850. Прическа и макияж потянут на Br200, маникюр и педикюр – больше Br100, туфли – Br150, украшения – примерно Br120.

Кстати, в школе заранее озвучили пожелание к нарядам выпускников: платье должно быть уместным, не ультракоротким.

В целом настроение у выпускницы хорошее, ведь череда ЦЭ и ЦТ для нее закончена. Впереди – приятные хлопоты по подготовке к выпускному, а чуть погодя – подача документов в высшее учебное заведение.