Семейный гигант: презентован самый большой кроссовер Volkswagen 11.06.2024, 11:05

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C тремя рядами кресел.

В Китае презентовали новый Volkswagen Talagon 2024 года. Самый большой кроссовер немецкой марки прошел обновление и будет продаваться по цене от 261 900 до 361 900 юаней ($36 100 — 49 900). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Volkswagen Talagon не слишком изменился внешне — его выдают несколько иные бамперы, фары и решетка радиатора. Также представлены новые колесные диски диаметром 21 или 22 дюйма.

Размеры Volkswagen Talagon 2024 года:

длина — 5152 мм;

ширина — 2002 мм;

высота — 1795 мм;

колесная база — 2890 мм.

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Модель предлагается в версиях на 6 или 7 мест, причем с двумя рядами кресел объем багажника составляет 880 л.

В базовой версии салон отделан тканью и кожей, есть бесключевой доступ, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Топовый вариант Volkswagen Talagon 2024 получил подогрев руля, акустику Harman-Kardon с 12 динамиками, парковочный автопилот.

Кроссовер построен на платформе Volkswagen Atlas и получил двигатели, знакомые по этой модели. Он предлагается с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками на 186 и 220 л. с., а также с 2,5-литровым 299-сильным V6. Самый мощный вариант стартует до сотни за 8,2 с.

Все модификации получили 7-ступенчатый робот DSG. Привод может быть передним или полным.