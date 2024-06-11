Три налога сразу: как будет выглядеть новая платежка 11.06.2024, 11:24

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С осени 2024 года белорусы будут по-новому уплачивать налоги.

Речь идет о налогах на транспорт, недвижимость и землю. А недавно МНС привело форму извещения для этой процедуры. Все подробности – в материале tochka.by.

Порядок определения налоговой базы по налогам транспортному, земельному и на недвижимость остался прежним – об этом стоит сказать сразу.

Размер их также не поменялся, как и категории плательщиков этих налогов.

Однако есть три важных новшества.

Один полный платеж за один целый год

Во-первых, налоги на транспорт, недвижимость и землю получили в Беларуси общее название.

Теперь их называют единым имущественным платежом.

Во-вторых, с 2024 года в стране произойдет полноценный переход на уплату налогов по завершении года.

То есть в этом году все три имущественных налога будут уплачиваться целиком и полностью за 2023-й – авансовых платежей больше не будет.

Поясним на отдельном примере, как работала авансовая система, которая теперь ушла в прошлое.

Так, за 2022-й граждане должны были вносить земельный налог не одним платежом, а двумя: не позже 15 ноября 2022 года – аванс в размере 50% суммы, а не позже 15 ноября 2023-го – оставшуюся часть на основании извещения, поступившего плательщику до 1 сентября 2023 года.

Начиная с 2024 года внести единый имущественный платеж нужно до 15 ноября – налоговые службы разошлют извещения, как и ранее, до начала осени.

В-третьих, у единого имущественного платежа будет свой код платежа в бюджет – 03101.

Каждому налогу – отдельная строка

Два месяца назад МНС издало постановление №13 от 05.04.2024, отдельные положения которого вступили в силу с 1 июня.

Так, в приложении 9 содержится новая форма извещения на уплату гражданами единым имущественным платежом налогов транспортного, земельного и на недвижимость.

Форма извещения на уплату единого имущественного платежа.

Эта бумажная форма извещения включает не только общую сумму единого имущественного платежа, но и размер каждого конкретного налога.

Благодаря этому никакой путаницы с платежами быть не должно.

В приложении 9 также дана информация для перечисления всех трех налогов в бюджет и приведен расчет каждого из них по отдельности.

По закону, каждый имущественный налог уплачивается гражданами раздельно и по регионам, в которых находится недвижимое имущество.

Налоги на бумаге и в «цифре»

Если гражданин не зарегистрировал личный кабинет плательщика МНС или ЕРИП, ему вышлют извещение по почте.

Если же таковой есть, налоговая инспекция направит ему извещение туда.

Граждан, которые платят налоги дистанционно, интересует вопрос о том, как будет выглядеть новая форма извещения в цифровом виде.

Поскольку в постановлении №13 приведена общая форма извещения, а сам единый имущественный платеж дан в разрезе, с детализацией сумм/пеней по каждому, то и в личном кабинете плательщика МНС или ЕРИП, безусловно, платежка будет иметь тот же вид.

Как платить налоги на транспорт, недвижимость и землю

Уплачивать налоги земельный, транспортный и на недвижимость можно посредством ЕРИП через инфокиоски, мобильные приложения либо интернет-версии банковских приложений, напоминает МНС.

Для этого в меню необходимо выбрать «Налоги» и ввести учетный номер плательщика, который содержится в извещении.

Налоги можно уплатить также в отделениях банков или на почте – наличными либо с использованием банковских платежных карт.