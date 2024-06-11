Украинские пограничники уничтожили позиции врага на Северском направлении
- 11.06.2024, 11:44
Видеофакт.
Украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции. Результаты работы защитники поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram .
«Дроны пограничников бригады «Месть» ликвидировали 8 оккупантов и уничтожили 2 вражеских укрытия на Северском направлении», - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, днем по позициям противника работают FPV-дроны, а ночью - тяжелые ударные бомберы «VAMPIRE».