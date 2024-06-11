YouTube разрешил всем желающим опробовать новый дизайн 4 11.06.2024, 11:51

1,624

Как включить.

В течение двух месяцев YouTube тестировал новый дизайн страницы воспроизведения видео, который, похоже, не понравился большинству пользователей, пишет 24tv.ua. Теперь сервис дает возможность опробовать новый дизайн большему количеству людей. Как это сделать?

Кому доступно тестирование

Этот новый дизайн впервые появился в апреле и сразу же получил негативные отзывы от пользователей, которые первыми начали его тестировать. Через несколько недель редизайн был в значительной степени отменен, но в конце мая его снова начали внедрять, и с тех пор он продолжает появляться для пользователей.

Получить доступ к новому дизайну могут только подписчики YouTube Premium.

Главным изменением является то, что информационный блок, где содержались сведения о названии ролика, его описание, комментарии, а также кнопки лайки, сохранения и распространения, поменялся местом с блоком рекомендаций. Теперь вся информация о видео расположена справа, а рекомендации – внизу под плеером.

Как включить новый дизайн страницы просмотра

Для того чтобы включить новый дизайн, есть два способа:

• Вы можете получить соответствующее оповещение, зайдя на YouTube. Нажмите кнопку «Попробовать», чтобы согласиться на тестирование.

• Это также можно сделать вручную, если такого уведомления нет. Для этого зайдите на страницу экспериментальных функций и в блоке «Обновленная страница просмотра» нажмите синюю кнопку «Попробовать». Напоминаем, для этого у вас должна быть подписка на YouTube Premium.

После тестирования вы можете перейти на ту же страницу, чтобы воспользоваться кнопкой отзыва, которая появится рядом. Таким образом можно сообщить разработчикам обо всех недостатках и пожеланиях.

Как уже упоминалось, отзывы пользователей, которые тестировали новый дизайн, были в подавляющем большинстве негативными. В описании редизайна YouTube заявляет об «улучшенном опыте просмотра», который «облегчает поиск связанного контента» и «улучшает» доступ к комментариям. Но пользователи говорят, что им это напоминает порносайты.

Эксперимент продлится до 1 июля. Если Google получит преимущественно негативную реакцию, то, вероятно, откажется от внедрения, как это часто бывало раньше.