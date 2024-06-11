СМИ: В «Бухарестской девятке» думают ограничить участие Венгрии в следующих встречах 2 11.06.2024, 12:02

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Из-за деструктивной роли Виктора Орбана.

В так называемой «Бухарестской девятке», формате сотрудничества в сфере безопасности стран Центрально-Восточной Европы, обсуждают пути ограничения участия Венгрии в будущих встречах из-за деструктивной роли ее лидера Виктора Орбана.

Об этом сообщает FT со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Дипломаты из «Бухарестской девятки» начали думать над тем, не исключить ли Венгрию из следующих встреч, поскольку все устали от поведения Будапешта.

Так называемая «Бухарестская девятка» основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности, в ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

На последних встречах Венгрия – как и во всех других форматах, где она присутствует, – блокировала совместные итоговые коммюнике, где были упоминания об увеличении военной помощи Украине или поддержку ее будущего членства в НАТО.

Во вторник лидеры B9 встречаются в Латвии, в Риге, туда прибудет также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Неофициально говорят, что венгры снова начали требовать изменений в проект коммюнике, которое все остальные уже поддержали.

Один из собеседников FT сказал, что дискуссии об исключении Будапешта «очень серьезные», и предположил, что это последняя встреча в таком формате.

Второй анонимный собеседник поделился, что во время последних встреч были «сложные дискуссии» и что какие-то дальнейшие встречи будет очень сложно организовать, если атмосфера не станет более конструктивной.