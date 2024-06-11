«Пришла домой, а дверь ей открыл неизвестный мужчина»2
- 11.06.2024, 12:07
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Минчанка продала квартиру мошенникам, отдав им еще и деньги за нее.
47-летняя минчанка столкнулась с мошенниками, которые убедили ее продать квартиру, а затем обчистили ее счет в банке, пишет «Комсомолка».
Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что произошла утечка ее личных данных, и предложил вывести на чистую воду недобросовестного сотрудника.
Для начала женщине сказали положить на счет деньги, чтобы можно было вычислить этого работника. А поскольку указанной аферистами суммы у нее не было, она продала драгоценности. Деньги положила на счет, указанный мошенниками.
На этом история не закончилась. Теперь уже аферисты предложили ей разоблачить и недобросовестного риелтора. Они убедили женщину продать квартиру, мол, по окончании спецоперации сделка будет признана недействительной.
В итоге средства, вырученные за продажу квартиры, она положила на счет в банке, с которого они, естественно, исчезли. Общая сумма ущерба составила более 166 тысяч рублей.
- Потерпевшая поняла, что ее обманули, только когда пришла домой, а дверь ей открыл неизвестный мужчина, - отметили в милиции.
Мошенников разыскивают, но квартиру уже не вернуть - суд отказал в признании сделки недействительной. Дело в том, что бывшая собственница имела намерение продать жилье, получила от покупателя деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.