Украинский офицер: Ситуация на Харьковщине резко изменилась 11.06.2024, 12:13

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РФ применила новую тактику.

Российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Такие действия врага напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по России с применением их вооружения. Об этом в эфире телемарафона рассказал Александр Букатар, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады «Спартан».

Он отметил, что ситуация на Харьковском направлении в зоне ответственности батальона «Спартан» остается контролируемой. Украинские военные сдерживают наступление врага и контролируют все его действия и планы.

«Враг (в районе Липцов, - ред.) постоянно пытается продвинуться малыми пехотными группами, попытаться штурмовать наши позиции, заходить с разных сторон, однако ему это не удается. Заранее, еще на подступах, мы его уничтожаем», - рассказал Букатар.

По его словам, российские оккупанты изменили тактику наступательных операций после разрешения стран-союзников наносить удары по российской территории с применением западных видов вооружения.

«Учитывая то, что интенсивность врага стала немного меньше, то да. Раньше я говорил, что мы до самой границы с РФ доставали дронами, некоторой ствольной артиллерией. Это усложняет им жизнь. Если мы берем последнее время, то враг очень сильно поутих в своей активности. Поскольку еще на подступах мы разрушаем их планы и вносим свои коррективы в боевые действия», - резюмировал военный.