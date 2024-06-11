В Финляндии самолет не смог приземлиться в городе на границе с РФ 1 11.06.2024, 12:25

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Из-за перебоев с GPS.

Утром 11 июня рейс из Хельсинки в город Йоэнсуу на юго-востоке Финляндии не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за перебоев с GPS и улетел обратно.

Об этом сообщает Yle.

Рейс авиакомпании Finnair из Хельсинки в Йоэнсуу, откуда до границы с Россией чуть более 60 км, должен был садиться в аэропорту назначения в 7:40, однако не смог этого сделать.

«Самолету не удалось приземлиться из-за вмешательства в работу GPS», – прокомментировал представитель Fintraffic Тапио Нурмела.

Самолет примерно четверть часа кружил возле Йоэнсуу в надежде, что ситуация улучшится, но в итоге улетел обратно в столицу.

В связи с этим отменили и обратный рейс из Йоэнсуу в Хельсинки, который должен был выполнять тот же борт.

В районе аэропорта Йоэнсуу и раньше замечали проблемы с вмешательством в работу GPS, но в предыдущих подобных случаях самолетам все же удавалось приземлиться.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент в регионе за последнее время. В мае из-за аналогичной проблемы Finnair приостанавливала рейсы в эстонский Тарту.

В начале мая МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ в связи с участившимися сбоями в работе GPS.