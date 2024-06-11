В Польше приняты поправки в закон, которые упростят жизнь белорусским мигрантам 11.06.2024, 12:46

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Поправки уже подписал президент Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. В частности эти поправки упрощают признание документов об белорусском образовании, пишет «Еврорадио».

Одна из поправок предусматривает, что аттестат, полученный в стране, денонсировавшей соглашения с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.

До сих пор подтвердить удостоверение таким способом могли только лица, которые получили статус беженца, дополнительной защиты и члены их семей.

Беларусь приостановила действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в сфере образования в феврале 2023 года.