Южнокорейские военные открыли огонь из-за нарушения границы солдатами КНДР 11.06.2024, 12:47

1,114

Подробности.

Военнослужащие Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы после того, как солдаты из КНДР ненадолго нарушили границу между двумя странами. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на военных Южной Кореи.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, инцидент произошел утром 9 июня, когда группа северокорейских солдат пересекла военную демаркационную линию в пределах демилитаризированной зоны.

Солдаты со строительными инструментами, некоторые из них были вооружены, немедленно вернулись на свою территорию после того, как южнокорейские военные произвели предупреждение через громкоговорители и произвели предупредительные выстрелы.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Джун предположил, что северокорейские солдаты пересекли границу не намеренно, поскольку это лесистая местность и предупредительные знаки там не были отчетливо видны.