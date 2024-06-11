Инфляция набирает обороты 3 11.06.2024, 13:01

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Это признает даже Нацбанк.

В Беларуси разгоняется базовая инфляция, которую рассчитывают без учета сезонности. Как сообщает Нацбанк, в мае этот показатель ускорился до 4,5% годовых. Месяцем ранее он был на уровне 4,1%. То есть если исключить поправку на сезонное снижение цен на некоторые овощи и фрукты, то инфляция разгоняется. Ранее Нацбанк также заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики из-за повышенного спроса на кредиты.

Напомним, в мае в целом годовая инфляция ускорилась до 5,7. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 5,6%. При этом Белстат в прошлом месяце зафиксировал незначительную дефляцию на продукты.

Удерживать инфляция в пределах однозначной цифры во многом удается за счет жестского ценового госрегулирования, которое ввели в октябре 2022 года.

Тем временем эксперты Евразийского банка развития прогнозируют ускорение инфляции в нашей стране. Причина — повышенный спрос на кредиты.