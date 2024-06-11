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Россиянин пытался провезти через белорусско-литовскую границу детали оружия

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  • 11.06.2024, 13:04
  • 2,900
Россиянин пытался провезти через белорусско-литовскую границу детали оружия
Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Мужчина имеет вид на жительство в Латвии.

На границе Литвы у россиянина, ехавшего из Беларуси, нашли детали оружия, сообщает литовская Таможенная криминальная служба. Мужчина имеет вид на жительство в Латвии. Он ехал на автомобиле Jaguar.

Литовские таможенники проверяли машину в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»). Предполагается, что обнаруженные детали могут быть «предметами военного или двойного назначения». Это и приспособления для крепления специального оборудования на оружие, и рукоятки для пистолета.

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