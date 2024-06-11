Политолог: Лукашенко уже ничего не решает 11.06.2024, 13:16

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Россия не просто наблюдает за кризисом на границе, а еще и активно участвует в нем.

Александр Лукашенко действует несамостоятельно, организуя миграционный кризис, хотя сначала это была именно его идея. Такое мнение в эфире «Еврорадио» озвучил историк и публицист Александр Фридман.

— «Миграционный кризис имени Лукашенко» закончился большим поражением белорусских властей. Лукашенко своих целей не добился, а потом был вынужден действовать осторожнее, чтобы не спровоцировать новые санкции.

Но, по словам эксперта, теперь Лукашенко ничего не решает самостоятельно: если Путин захочет эскалации на границе, то новые беженцы будут приходить и приходить.

— Если в 2021 году Москва просто наблюдала, как Лукашенко провоцирует кризис, то теперь подавляющее большинство приезжающих в Европу имеет российские визы. Они получают их в своих странах, прилетают в Москву, а дальше направляются в Беларусь. То есть сейчас Россия не просто наблюдает, а еще и активно участвует в этом кризисе.