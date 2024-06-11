Россия натягивает сову на глобус 2 Аббас Галлямов

11.06.2024, 13:17

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Аббас Галлямов

Молодые европейцы выбирают ЕС.

Российская пропаганда пытается использовать относительно успешное выступление ультраправых на прошедших выборах в Европарламент для того, чтобы в очередной раз похоронить единую Европу. Дескать ей недолго осталось.

Судя по данным только что проведённого Bertelsmann Foundation общеевропейского опроса населения, на самом деле всё обстоит совсем не так печально. Молодежь, которой, как известно, принадлежит будущее, настроена по отношению к ЕС вполне лояльно. Отвечая на вопрос о том, как бы они проголосовали на гипотетическом референдуме о выходе их стран из Евросоюза, 78 процентов респондентов в возрасте до 25 лет сказали, что выбрали бы вариант «остаться». Это заметно больше, чем в старших возрастных группах, хотя и там запас прочности тоже есть: 65 процентов против выхода. Молодёжь больше удовлетворена и тем, как в ЕС «функционирует демократия» — 69 против 55 процентов в остальных группах.

В общем, похоже, что ЕС в глазах основной массы молодых европейцев (да и немолодых тоже) является данностью, чье право на существование не подлежит сомнению. Можно его критиковать, можно менять его курс, можно реформировать его институты, но это — не «развал».

Выдавать всё это за «конец единой Европы» — это натягивать сову на глобус.

Аббас Галлямов, Telegram