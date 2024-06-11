Аромат вина влияет на его вкус: эксперты раскрыли все тонкости 3 11.06.2024, 13:24

80% того, что мы пробуем, зависит от того, как пахнет еда или напиток.

Если вы когда-нибудь были на дегустации вина, то, возможно, заметили, что сомелье часто обсуждают аромат вина. На самом деле запах вина может быть более важным, чем вы думаете.

Как рассказал The daily meal генеральный менеджер и винный директор Noble Riot Мэтт Страух, очень важно обращать внимание на аромат вашего вина.

«Аромат значительно влияет на вкус. Когда вы вдыхаете ароматы ртом, а затем выдыхаете через нос, вы испытываете ретроназальное обоняние. Этот процесс сочетает ощущение запаха и вкуса, позволяя вам воспринимать полный спектр вкусов в вино», - пояснил он.

Это создает уникальный опыт дегустации и придает каждой бутылке или смеси собственный специфический вкус. Отмечается, что 80% того, что мы смакуем, зависит от того, как пахнет еда или напиток.

«На вкус влияет баланс алкоголя, кислот и вкусов, таких как соленый, кислый, горький, сладкий и умами», - отметил Страух.

Если бы это полностью зависело от вашего языка, вы бы имели только пять основных вкусовых профилей. Но в сочетании с ароматами вы можете почувствовать более нюансированные вкусы, такие как землистые оттенки и фруктовость. Это позволит получить более сложный опыт дегустации.

Штраух отмечает, что если вы хотите еще больше расширить свои знания о дегустации вина, есть другие замечательные ресурсы, к которым можно обратиться. Например, есть книги, которые глубже рассматривают эту тему.

Как усилить аромат вина

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы максимизировать связь между его ароматом и вкусом. Во-первых, вы можете декантировать вино Декантирование окисляет вино, что усиливает его естественный аромат, смягчает резкие дубильные вещества и выделяет сульфиты, которые могут создавать неприятный запах и вкус (например, тухлые яйца). Это можно сделать просто переливая вино из одного бокала в другой, что способствует окислению и аэрации вашего вина.

Более простой способ окисления и выделения аромата можно сделать, просто покрутив стакан. Это также аэрирует вино, что приводит к большему аромату напитка. Чтобы облегчить вращение, стоит обратить внимание на то, как вы держите бокал для вина. Возьмите бокал за ножку, это облегчит полный оборот напитка, а также не даст теплу вашего тела согреть вино и изменить его вкус и аромат. Благодаря этим маленьким советам и хитростям вы сможете максимально раскрыть напиток.