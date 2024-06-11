В распоряжение польской армии поступит 366 танков Abrams 4 11.06.2024, 13:40

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Дивизия станет одним из сильнейших тактических соединений в Европе.

Польша активно наращивает свои бронетанковые силы, покупая современные танки Abrams в США. После завершения всех поставок польская армия будет располагать 366 танками Abrams, что значительно усилит ее бронетанковые войска на фоне других евро«пейских стран.

Об этом 10 июня сообщило польское издание WP Tech.

В распоряжение польской армии поступит 366 танков Abrams

В публикации говорится, что Польша заключила несколько крупных контрактов на поставку танков Abrams. В апреле 2022 года был подписан договор на покупку 250 машин варианта M1A2 SEP v.3 стоимостью 4,75 млрд долларов. В этот пакет также вошли обучение, логистика и боеприпасы.

В январе 2023 года Министерство обороны Польши одобрило контракт на поставку 116 танков варианта M1A1 FEP на сумму 1,4 млрд долларов с аналогичным пакетом.

Первые поставки начались в июне 2023 года, когда в Польшу прибыли 14 танков M1A1 FEP. В течение следующих шести месяцев в страну доставили еще 26 танков этой модели, а в январе 2024 года еще 29. Таким образом, в настоящее время в Польше находятся 67 танков M1A1 FEP и 28 американских танков M1A2 SEPv2, переданных для учебных целей.

Тем временем в социальных сетях появились фотографии, свидетельствующие о том, что новая партия «Абрамсов» в количестве 50 машин уже на пути из Южной Каролины в Польшу.

«Железная дивизия» Польши

Таким образом, после завершения всех поставок Польша сможет сформировать два батальона по 58 танков в каждом. Американская бронетехника поступит на вооружение 18-й механизированной дивизии, которая благодаря новым «Абрамсам», по мнению бывшего министра обороны Мариуша Блащака, станет одним из сильнейших тактических соединений не только в Польше, но и Европе.

Также в материале подчеркнуто, что закупка танков M1A1 стала возможна благодаря тому, что эти машины были выведены из состава Корпуса морской пехоты США и хранились на складах. Перед отправкой в Польшу танки адаптировались к требованиям польской армии, отремонтированы, а броня была частично заменена.

Несмотря на то, что M1A1 является старейшей версией Abrams, он претерпел множество модернизаций. Пакет Firepower Enhancement Programme включает улучшение тепловизора, системы управления огнем, навигационного модуля, лазерного дальномера и других компонентов. Танки оснащены гладкоствольной пушкой M256 калибра 120 мм, а в качестве силовой установки выступает газотурбинный Honeywell AGT1500, позволяющий использовать различные виды топлива.