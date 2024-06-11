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На белорусско-польской границе кто-то оставил живого хомяка

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  • 11.06.2024, 14:03
  • 1,672
На белорусско-польской границе кто-то оставил живого хомяка

Фотофакт.

«Стоит клетка на мосту [Варшавский мост между странами], внутри живой хомяк. Получается, его ни в ту, ни в другую сторону не провезти уже? Может, можно кому-то сообщить, чтоб помогли животному?» — сообщили читатели «Виртуального Бреста».

Часто вещи оставляют, когда понимают, что с ними проехать не получится. Скорее всего, это именно такой случай.

А вот как выглядит сам Варшавский мост, по его середине проходит граница между Беларусью и Польшей. Нужно верить, что пограничники примут меры по спасению хомяка.

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