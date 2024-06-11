29-летняя Toyota ушла с молотка по цене нового «Гелендвагена» 11.06.2024, 14:29

Чем уникальна культовая спортивная модель 90-х.

В США на аукционе Cars and Bids продали Toyota Supra 1995 года. За знаменитый спорткар получили 162 000 долларов — как за новый Mercedes G-Class. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Toyota Supra четвертого поколения — ценная коллекционная модель и сейчас осталось не так много авто в оригинальном состоянии и без тюнинга. Конкретно это авто является капсулой времени, ведь за 29 лет проехало всего 16 тыс. км.

Toyota Supra 1995 года имела нескольких владельцев в Техасе, Калифорнии и Флориде и все они мало эксплуатировали спорткар. Авто прекрасно сохранилось и требует лишь замены фур и удаления незначительных царапин на кузове.

Это топовая Toyota Supra Turbo с 3,0-литровой 320-сильной турбошестерней 2JZ и 6-ступенчатой механической КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.

К тому же, автомобиль неплохо оснащен по меркам 90-х. У него снимается крыша, а салон отделан кожей. Комплектация Toyota Supra Turbo включает климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений и CD-плеер.