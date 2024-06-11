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В Донецке россиянин убил местного жителя и его 13-летнюю дочь

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  • 11.06.2024, 14:57
  • 5,792
В Донецке россиянин убил местного жителя и его 13-летнюю дочь

На теле ребенка обнаружили более 40 ранений.

Во временно оккупированном Донецке гражданин России убил мужчину и его несовершеннолетнюю дочь. Преступление произошло после распития спиртных напитков.

Россиянин нанес ребенку более 40 ударов ножом. Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Жертвами оказались местные жители – 37-летний мужчина и его 13-летняя дочь. По предварительным данным, в гости к жителю Донецка приехал знакомый из России. Они вместе распивали алкоголь, после чего повздорили.

В результате словесный спор привел к поножовщине. Гражданин РФ нанес мужчине 13 ударов ножом. Также он решил убить девочку, которая стала свидетелем преступления.

На теле несовершеннолетней обнаружили более 40 ножевых ранений. По предварительным данным, убийцу задержали вскоре после совершения преступления.

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