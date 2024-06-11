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Z-пропагандистка: Расскажу правду, которую так боятся российские военные

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  • 11.06.2024, 15:27
  • 5,154
Z-пропагандистка: Расскажу правду, которую так боятся российские военные
Анастасия Кашеварова

«Военкор» рассказал о пьянстве и полном бардаке в рядах оккупантов.

В России продолжают обсуждать уничтожение истребителя Су-57 на российской территории. Некомпетентность военных, которые не смогли защитить самолет стоимостью 4,5 млрд рублей от удара украинского дрона, настолько возмутила военных корреспондентов, что для многих из них стало последней каплей, пишет «Диалог».

Российская военная пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале рассказала о реальной ситуации внутри российской армии.

«Вот я сейчас скажу ту правду, которую обсуждают все, но не говорят, чтобы не обидеть военных, а я обижу вас, господа военные», - пишет она.

Кашеварова заявила, что на просторах России царит полный бардак, связанный с войной. Привезенные волонтерами дроны и системы РЭБ российские военные перепродают, наживаясь на помощи. Российские солдаты не чистят своё оружие, не ухаживают за ним, разбрасывают его. Бросают на поле боя танки и дорогостоящую технику. 

На позициях царит пьянство, водку конфисковывают целыми ящиками. Зарплаты оккупанты тратят на проституток и алкогольные напитки.

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